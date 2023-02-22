Шведська контррозвідка вважає агресивну Росію найбільшою загрозою для країни

Росія становить серйозну загрозу безпеці Швеції і поводиться дедалі агресивніше і непередбачувано.

Про це заявила шведська поліція безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"В даний час Росія є найбільшою загрозою. Дії режиму непередбачувані, і він схильний йти на великий ризик", - йдеться в заяві.

Спецслужба заявила, що війна проти України різко змінила ситуацію з безпекою і що Росія наразі становить військову загрозу в безпосередній близькості від Швеції, а також загрозу внутрішній безпеці Швеції.

"Росія вважає Швецію частиною Європи, НАТО та колективного Заходу, і це збільшує загрозу для Швеції", - заявив на прес-конференції глава контррозвідки Даніель Стенлінг.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року після вторгнення Росії до України.

Спецслужба заявила, що двома іншими найсерйознішими загрозами для Швеції є Китай та Іран, і що ці двоє співпрацюють із Росією.

"Іноземні держави витрачають величезні ресурси на незаконне придбання передових технологій у Швеції", - йдеться у повідомленні.