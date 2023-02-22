Шведская контрразведка считает агрессивную Россию самой большой угрозой для страны

Россия представляет серьезную угрозу безопасности Швеции и ведет себя все более агрессивно и непредсказуемо.

Об этом заявила шведская полиция безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В настоящее время Россия представляет собой самую большую угрозу. Действия режима непредсказуемы, и он склонен идти на большой риск", - говорится в заявлении.

Спецслужба заявила, что война против Украины резко изменила ситуацию с безопасностью и что Россия теперь представляет военную угрозу в непосредственной близости от Швеции, а также угрозу внутренней безопасности Швеции.

"Россия считает Швецию частью Европы, НАТО и коллективного Запада, и это увеличивает угрозу для Швеции", - заявил на пресс-конференции глава контрразведки Даниэль Стенлинг.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после вторжения России в Украину.

Спецслужба заявила, что двумя другими наиболее серьезными угрозами для Швеции являются Китай и Иран, и что эти двое сотрудничают с Россией.

"Иностранные державы тратят огромные ресурсы на незаконное приобретение передовых технологий в Швеции", - говорится в сообщении.