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Шведская контрразведка считает агрессивную Россию самой большой угрозой для страны

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Стокгольм, Среда 22 февраля 2023 13:04
Шведская контрразведка считает агрессивную Россию самой большой угрозой для страны Фото: Швеция опасается агрессивного Кремля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия представляет серьезную угрозу безопасности Швеции и ведет себя все более агрессивно и непредсказуемо.

Об этом заявила шведская полиция безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время Россия представляет собой самую большую угрозу. Действия режима непредсказуемы, и он склонен идти на большой риск", - говорится в заявлении.

Спецслужба заявила, что война против Украины резко изменила ситуацию с безопасностью и что Россия теперь представляет военную угрозу в непосредственной близости от Швеции, а также угрозу внутренней безопасности Швеции.

"Россия считает Швецию частью Европы, НАТО и коллективного Запада, и это увеличивает угрозу для Швеции", - заявил на пресс-конференции глава контрразведки Даниэль Стенлинг.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после вторжения России в Украину.

Спецслужба заявила, что двумя другими наиболее серьезными угрозами для Швеции являются Китай и Иран, и что эти двое сотрудничают с Россией.

"Иностранные державы тратят огромные ресурсы на незаконное приобретение передовых технологий в Швеции", - говорится в сообщении.

Напомним, Норвегия также считает Россию одной из самых больших угроз стране.

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