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Схвалимо, коли нам буде вигідно, - Мінспорту про поїздку українських спортсменів на Олімпіаду 2024

Фото: Мінспорту висловився про поїздку українських спортсменів на олімпіаду 2024 року (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мінспорт України розповів про умову поїздки спортсменів на Олімпіаду 2024 року у Парижі

Про це повідомив в.о. міністра спорту України Матвій Бідний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

В.о. міністра спорту України заявив, що у разі участі в Олімпійських іграх російських спортсменів, які підтримують війну проти України, жоден український спортсмен не виступатиме у змаганнях із ними.

"Ми ще не готові ухвалити остаточне рішення про те, чи брати нам участь в Олімпійських іграх. Сказати прямо зараз, поїдемо ми чи ні, - це найпростіший варіант, але він буде неправильним. Ми завжди можемо відмовитися від участі, але зараз ми повинні зробити все, щоб росіян на Олімпіаді не було або щоб умови їхньої участі були такими, що вони пошкодували б про своє рішення приїхати.", - сказав Матвій Бідний.

Також міністр зауважив, що терміну ухвалення рішень немає.

"Дедлайнів щодо ухвалення рішення немає - схвалимо його, коли нам буде вигідно", - сказав Бідний.

Участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет на початку грудня заявив про допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024, але з однією умовою.

До речі, російські спортсмени почали відмовлятися від поїздки на Олімпіаду через нейтральний статус.

Раніше ми повідомляли, що в уряді Литви працюють над недопуском росіян та білорусів на Олімпіаду-2024.

 

 

 

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