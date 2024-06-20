Схвалили всі члени Альянсу. Рютте стане наступним генсеком НАТО, - Politico

Усі члени Північноатлантичного альянсу домовилися, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте стане наступним генсеком НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Наголошується, що Угорщина та Словаччина схвалили кандидатуру Рютте у вівторок, а вже сьогодні "зелене світло" дала Румунія. Її президент Клаус Йоханніс зняв свою кандидатуру і у Рютте більше не залишилося конкурентів.
При цьому видання наголошує, що Рютте змінить поточного генсека Йєнса Столтенберга лише 2 жовтня, і називає це критичним моментом. Адже це станеться за місяць до виборів у США, що визначать долю військового Альянсу.
Як відомо, колишній президент США Дональд Трамп, який є кандидатом від Республіканської партії, пообіцяв залишити країну в НАТО, але пригрозив скоротити американську допомогу Україні у разі свого переобрання.
При цьому спостерігачі називають Рютте "Заклинач Трампа" за його здатність укладати угоди з політиками різного походження, що навіть заслужило похвалу тодішнього президента США і він заявив, що йому подобається "цей хлопець".
Видання нагадало, що прем'єр Нідерландів агітував за себе з листопада минулого року та його критикували за недостатню активність у мобілізації підтримки з боку східноєвропейських країн.
Вони ставили під сумнів його підтримку проекту газопроводу "Північний потік-2" до 2014 року.
Рютте також не вдалося збільшити витрати на оборону Нідерландів до цільового показника НАТО у 2% ВВП протягом усього його 14-річного прем'єрства, але мають зробити це вже цього року.
Politico також нагадало, що термін повноважень Столтенберга тривав чотири рази. У 2017 році союзники НАТО вирішили продовжити термін повноважень Генерального секретаря до кінця вересня 2020 року. 2019 року вони перенесли цю дату на вересень 2022 року.
Вторгнення Росії в Україну призвело до ще одного продовження повноважень Столтенберга, яке мало тривати до вересня 2023 року. У липні минулого року союзники НАТО погодилися продовжити термін повноважень Столтенберга на рік.
"Я дуже впевнений, що альянс знайде хорошого наступника", - сказав Столтенберг минулого тижня.
Рютте твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Він виступав за введення та посилення санкцій проти Росії у відповідь на її агресію та анексію Криму.
Рютте також підтримував надання Україні фінансової та військової допомоги для зміцнення її обороноздатності.
Докладніше про біографію Марка Рютте, який вже цього року має очолити Північноатлантичний альянс, можна прочитати перейшовши за посиланням.
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