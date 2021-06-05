Шустер обвинил судей в получении денег от Коломойского по делу о защите деловой репутации

Шустер напомнил об инциденте, когда в 2015 году телеканал "1+1" снял его программу. Ток-шоу не выпустили в эфир, по словам журналиста, из-за того, что Коломойскому "не понравилось", что лидера Радикальной партии Олега Ляшко пригласили на эфир.

Позже Коломойский обвинил его в том, что он якобы брал деньги за участие в эфире программы "Шустер LIVE", которая в 2015 году выходила на телеканале "1+1". Бизнесмен заявил, что Шустер ушел с канала, так как нарушил условия контракта.

После выхода этого интервью Шустер объявил, что подает против Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Естественно, мы подали в суд, потому что деловая репутация страдает от таких слов такого олигарха. Сначала суд не мог найти Коломойского, чтобы вручить ему повестку, потом не могли найти судью. Потом, когда они наконец нашлись, сказали, что это дело не надо. Мы пошли в другой суд, на этой неделе состоялась апелляция. Апелляция решила, что нет: там не ни слова клеветы, ничего, не надо обращать на это внимание", - рассказал Шустер.

В свою очередь, адвокат Игоря Коломойского во время апелляции заявил, что слова Коломойского - "оценочное суждение" и "сатира". А судья Вадим Нежура отметил, что "было бы неплохо предоставить хотя какие-то реальные доказательства нанесения морального вреда".

Шустер отметил, что у этого судьи "10 квартир, три автомобиля, два земельных участка в Киевской области и домов на 500 м²". Все трое членов коллегии, по данным журналиста, зарабатывают 6,5 млн грн.

"У меня ощущения - это сатирическое выражение - что деньги вы получаете от того олигарха, которого вы якобы судите. Вы берете деньги у него. [...] Вы понимаете, у народа доверие к судьям - 2%. Если у меня 2% доверия зрителей, то я безработный. Эти люди должны стать безработными", - добавил он.