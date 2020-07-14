Шустер и Елизаров купили для военного госпиталя медоборудование на 1 млн грн

Фото: Владимир Хиль, Анатолий Казмирчук, Савик Шустер (пресс-служба)

Аппарат уже используется в операционной

В отделении реанимации и интенсивной терапии Главного военного клинического госпиталя установили новый наркозно-дыхательный аппарат, который купили телеведущий Савик Шустер и его партнер по "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров. Стоимость аппарата с сопутствующим оборудованием к нему составляет более 1 млн грн.

Об этом сообщает "Гордон".

"Так сложилось, что в моей жизни война и медицина все время пересекались. Я член международной гуманитарной организации "Врачи мира". С 1980-х я работал репортером и вместе с французскими врачами много помогал людям, которые страдали от войны по всей планете. Для меня совершенно естественно в военное время помочь тем, кто на передовой попадает под обстрелы", - рассказал Шустер.

По его словам, военному госпиталю сейчас непросто, и "во время современной войны нужно современное медоборудование, чтобы спасать жизни".

"Этот аппарат дает много информации в реальном времени и помогает анестезиологу и хирургу работать", - добавил телеведущий.

В свою очередь, Павел Елизаров подчеркнул, что решение о закупке медицинского оборудования было принято после начала карантина.

"Обычно мы со всей страны привозим в студию около 100 человек, расселяем, снимаем - это фишка нашей программы. Но когда начался карантин, мы перестали их возить и увидели, что сэкономили деньги. Помочь другим в трудную минуту - это нормальная человеческая потребность. И мы выбрали военный госпиталь, потому что войну на востоке Украины никто не отменял, там все еще погибают наши ребята", - отметил Елизаров.

По их словам, аппарат пригодиться не только во время пандемии, но и поможет решать актуальные задачи при спасении жизни военных.

Начальник отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя, полковник медицинской службы Владимир Хиль, также подтвердил, что преимущество нового оборудования - его универсальность.

"Эту наркозную станцию Mindray можно использовать во время проведения операций, а так же как ИВЛ. Но это не совсем обычный ИВЛ. Пациенты на искусственной вентиляции обычно нуждаются в седации. Так вот этот аппарат обеспечивает такую возможность", - сообщил врач.

По словам доктора, аппарат уже используется в операционной.

"Такая помощь очень важна для нас сейчас. Павел и Савик все сделали очень быстро и аппарат удачный купили. Сами заказали, обеспечили доставку и растаможку. Как начальник отделения - я им очень благодарен. Аппарат уже активно используется в операционной. А поскольку он мобильный, то при необходимости мы его сразу сможем переместить в отделение реанимации для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - рассказал Хиль.

Елизаров также сообщил, что с доставкой оборудования возникли определенные трудности из-за карантина. Аппарат не входил в списки средств первой необходимости. В итоге логистика заняла больше времени, а оформление потребовало больших усилий.

"Военные врачи - люди, которые многое видели, большинство побывали на передовой. Доктор Хиль - суровый фронтовой врач, полковник. Самое кайфовое ощущение у меня от реакции медиков, - они получили игрушку, от которой на лицах была светлая радость", - поделился Елизаров.

Напомним, по состоянию на 14 июля в Украине заразились коронавирусом еще 638 человек. Больше всего новых случаев выявили во Львовской области и Киеве.

Всего с начала пандемии заразился 54 771 человек, выздоровели 27 157 человек и 1414 человек умерли.