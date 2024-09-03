Шуми у машині: звідки беруться сторонні звуки на ходу

Сучасні автомобілі все більше наближаються до беззвучних – не рідкість навіть моделі, в яких шум двигуна імітує спеціальна система. Але частіше таки має місце зворотній процес: водія непокоїть акомпанемент, який створюється незрозуміло з чого.

Про те, що може шуміти в автомобілі на той чи інший лад, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне що треба розуміти власнику, який запідозрив свою машину у схильності до какофонії: при штатній роботі автомобіля загальний шумовий фон буде рівним, без виокремлених звуків і явно домінуючих шумів. Хоча зайві шуми часто маскуються під загальний фон і важко піддаються локалізації.

Цвіркуни

Докучливі звуки, схожі на "співи" цвіркунів, характерні для немолодих машин і з’являються в салоні при проїзді найменших нерівностей. Їх видають пластикові деталі оздоблення або інші елементи, які контактують з пластиком, наприклад, невидимі джгути дротів, тяги дверних замків, тросики управління засувками кліматичної установки тощо. Кількість і характер "співу" цвіркунів залежить від марки і моделі авто. Прибрати ці звуки іноді дуже непросто, оскільки вони мають випадковий характер і часом потребують розбирання мало не всього інтер’єру.

Стукіт

Найчастіше водія непокоїть саме стукіт, і джерел його в неновому автомобілі більш ніж достатньо: зношені шарніри ходової частини, амортизатори підвіски, вал керма і сам кермовий механізм тощо. Більш екзотичні випадки – начиння дверей, деталі всередині торпедо, вміст бардачка і багажника. За винятком хіба що двох останніх прикладів стукіт завжди є сигналом до ремонту, причому чим швидше його буде розпочато, тим краще – інакше замінювати доведеться не одну деталь, а вже декілька.

Рипіння

Так, колись на транспорті рипіти могло тільки потерте сідло та давно не змащені колісні осі. Проте як не дивно, для сучасного автомобіля такий звук теж не така вже рідкість. Риплять пружини підвіски – і зламані, і цілі, але з загубленими підкладками. Риплять кульові опори підвіски, які через порваний пильник позбулися мастила і такий спосіб прискореним темпом наближаються до кінця ресурсу. Риплять опорні підшипники стійок передньої підвіски типу McPherson, коли вони виходять з ладу чи залишаються без мастила… Не завжди це ознака катастрофи в якійсь з систем, але завжди це має бути приводом до візиту в автомайстерню для інспекції зони, яка почала "звучати".

Свист

Якщо свист лунає з-під капоту, то найімовірніше це звук роботи приводного ременя, який зносився сам і частково зноси свої шківи, по яких він працює. Не те щоб це був сигнал до невідкладного ремонту, але перевірити приводи треба найближчим часом. Крім ременів, в машині на швидкості може свистіти щось стороннє на поверхні кузова – погано вкладений вантаж на горішньому багажнику, нештатна антена, "мухобійка" чи дзеркало. Не до кінця закрите вікно чи двері теж часто свистять.

Коротко

Якщо добре пошукати, в будь-якому великому місті можна знайти майстерню, в якій підготовані професіонали проведуть цілий комплекс робіт з шумоізоляції автомобіля. Але ті ж самі фахівці скажуть вам, що будь-яку боротьбу за тишу треба починати з усунення нештатних звуків. Тобто візиту до тюнінг-ательє має передувати поїздка до звичайної СТО – і це в будь-якому випадку гарна ідея, адже зайві звуки у системах – це не тільки дискомфорт, а й сигнал, що щось працює неправильно.