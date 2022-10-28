Шуляк: жінки займатимуть лідерські позиції у відбудові країни

"Під час війни жінки довели, що мають у суспільстві не менш важливу, а в деяких питаннях - і провідну роль. В ЗСУ сьогодні служать 38 тис. жінок, серед них понад 5 тис. на передовій. Рівність між жінками та чоловіками не може більше бути предметом дискусій, вона має стати нормою, як законодавчою, так і суспільною", - сказала Шуляк.

Вона наголосила, що забезпечення рівності має стати одним з ключових напрямків державної політики.

"Маємо вже сьогодні пропонувати ті норми, які забезпечать рівність можливостей, розмірів зарплат за одну й ту саму роботу, недопущення дискримінації за гендерним принципом на робочому місці, у доступі до державних послуг. Україна є кандидатом на повноцінне членство до ЄС, і час втілювати європейські норми не лише в законодавство, але й у повсякденне життя", - додала нардеп.

Вона закликала представниць руху "ЗеЖінки" вже зараз формувати низку першочергових реформ, "дорожню карту рівності", яка стане основою майбутніх законодавчих ініціатив.

"Доцільно буде збирати проблематику "знизу вгору", щоб кожна членкиня руху могла запропонувати механізми забезпечення реальної рівності у різних сферах життя. Цю проблематику і ці пропозиції необхідно вивчити, проаналізувати й перетворити в конкретні законопроекти", - заявила Шуляк.

Також, на її переконання, однією зі складових відновлення країни має стати нульова толерантність до насильства у всіх його проявах.

"Після трагедії Бучі, Маріуполя, Ізюму маємо зробити все, щоб насильство навіть у найменшому масштабі не претендувало на місце в суспільному і приватному житті", - зазначила вона.

Для цього Україна має активізувати роботу з міжнародними організаціями, щоб притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Головну роль у цьому мають відігравати членкині руху - народні депутатки, які входять до українських делегацій у міжнародних організаціях або залучені до різних форм міжпарламентського співробітництва.

Інший аспект цієї проблеми - боротьба із домашнім насиллям.

"Ми нарешті ратифікували Стамбульську конвенцію, яка чекала на ратифікацію в Україні 11 років. Тепер її треба перетворити на реальність: ухвалити низку законопроєктів, які посилюють відповідальність за домашнє насильство, забезпечують дієвий захист жертв та оперативне реагування правоохоронців і суспільства", - наголосила Шуляк.

Ще однією складовою відновлення країни вона назвала жіноче лідерство.

"В лікарнях і школах, на передовій і в тилу, в теробороні й в турботі про переселенців жінки проявили свої найкращі лідерські якості. Так само лідерську роль ми маємо відігравати й в процесах відбудови та відновлення", - констатувала голова СН.

Зокрема це стосується планування більш екологічних і безпечних міських середовищ, зручного розташування обʼєктів інфраструктури, раціональне витрачання виділених коштів, турбота про потреби матері та дитини, освітній розвиток, гідне медичне обслуговування.м