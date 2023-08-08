Шуляк: "ЗеЖінки" не лише працюють в Україні, а й долучаються до міжнародної співпраці

"Коли говорять про жіноче лідерство, зазвичай перераховують жінок, які обіймають ключові посади в державі або є депутатами та членами уряду. Це все важливо. Але лідерство - це передусім не про посади, а про результат твоєї праці. Лідер - той, хто змінює світ. І впевнено можу сказати: нашим жінкам це вдається", - зазначила Олена Шуляк.

Вона наголосила, що "ЗеЖінкам" вдається активно працювати не лише на вітчизняному рівні, але й на міжнародному.

"У травні минулого року наша партія долучилася до ALDE - європейської родини партій, яка має одну з найбільших фракцій у Європейському парламенті. Зокрема, на Конгресі ALDE у Стокгольмі, команда руху "ЗеЖінки" розробила дві важливі для України резолюції. Перша - про підтримку осіб, що постраждали від сексуального насильства під час російської війни проти України. Друга - про підтримку тимчасових переселенців, які змушені були тікати вій війни в межах України або за кордон. Обидві резолюції наших жінок були ухвалені, що оцінили всі наші міжнародні партнери, жінки продовжують працювати з цією тематикою в Україні", - нагадала Шуляк.

Нардеп зазначила, що в Україні "ЗеЖінки" взяли на себе реалізацію проектів з безбар'єрності та ментального психічного здоров’я українців, які ініційовані першою леді України. Поряд з цим, "ЗеЖінки" продовжують працювати, займати управлінські позиції, волонтерити, підтримувати сім’ю та один одного.

"Я, як і решта, бачу результати вашої діяльності, вони помітні та відчутні для усього суспільства. Ось, навіть, днями була в Житомирі. Там мала нагоду на власні очі побачити нетворкінг-кафе "Лампочка", де працюють переселенці, проводять тренінги, генерують нові ідеї та об’єднують людей, і яке створила наша колега Ірина Гладка, яка переїхала з Донецька. Подібних прикладів чимало: ваша діяльність помітна і дуже потрібна, адже кожен на своєму місці наближає Перемогу та допомагає розбудові України", - розповіла Шуляк.

Очільниця партії зазначила, що надважливим є розуміння "ЗеЖінок" усіх проблем та виклики, які виникають у зв’язку з війною та поза нею, і готовність їх вирішувати.

"Комплексні гуманітарні питання, питання масштабного відновлення, допомоги внутрішньо переміщеним особам, розбудова громад під нові потреби за принципом кроссекторального розвитку, долученість до розробки законодавчих ініціатив у різних напрямах, протидія корупції та зловживанням на місцях. І це далеко не повний перелік питань, які порушили "ЗеЖінки" під час зустрічі. Дуже рада бачити, як наші жінки з притаманною їм активністю, м’якою силою, жагою до дієвих змін готові долучитись до питань розбудови нашої країни. Разом нам вдасться подолати всі виклики", - резюмувала Шуляк.