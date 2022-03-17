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Шуляк: Зеленский сплотил вокруг Украины весь свободный и цивилизованный мир

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Президент Владимир Зеленский сплотил вокруг Украины весь свободный и цивилизованный мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее мнению, во многом мы смогли выстоять благодаря неоценимый опыт Грузии в 2008 году и непоколебимой позиции ее тогдашнего президента Михаила Саакашвили.

"Мы имели действенный пример того, как можно выстоять перед гораздо более сильным врагом, проведя в своей стране беспрецедентные реформы и сделав ее образцом", - заявила она.

Шуляк также считает, что Украине не хватает опыта Саакашвили. Его присутствие в Киеве могло бы сделать победу еще быстрее.

"Убеждена: он бы тоже этого очень хотел, как и миллионы грузин, которые по-настоящему поддерживают Украину. Верю, скоро у нас будет возможность стоять бок о бок, не только защищая Киев, но и создавая новую, навсегда свободную от российского влияния Украину! Сегодня я благодарю за поддержку всему грузинскому народу. Украинцы чувствуют, что грузины - наши братья, которые искренне поддерживают нас несмотря на любые действия отдельных индивидов", - резюмировала она.

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Елена ШулякВладимир Зеленский