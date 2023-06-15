Шуляк: з 15 серпня розглядатимуть заяви на компенсацію за знищене житло

"Подати заяву про надання компенсації до Комісії з розгляду питань про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна можна в електронній формі через "Дію" починаючи з 15 липня 2023 року. Водночас Кабмін рекомендує місцевій владі забезпечити можливість розгляду поданих заяв починаючи з 15 серпня 2023 року", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що йдеться про другу чергу державної програми "єВідновлення". Наразі компенсацію отримують власники пошкодженого житла, отримуючи кошти на його ремонт.

"З 10 травня працює перший етап програми "єВідновлення", у рамках якого можна отримати компенсацію, щоб зробити швидкий поточний ремонт. Це стосується помешкань із незначними пошкодженнями, вартість відновлення яких не перевищує 200 тис. грн. Перші власники такого житла вже отримали компенсацію", - додала Шуляк.

За її словами, зараз уряд дав старт другій черзі програми, за якої власники знищеного житла отримають грошові кошти для фінансування будівництва

будинку садибного типу, садового або дачного будинку або житлові сертифікати на придбання нового помешкання.

"Сертифікат можна буде обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Людина сама обирає, де вона хоче мати свою домівку. Це може бути квартира, чи приватний будинок. Також можна обрати помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості, або ж інвестувати в будівництво нової квартири", - підсумувала Шуляк.