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Шуляк: всі збитки за знищене та пошкоджене житло будуть відшкодовані

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Парламент готовий остаточно ухвалити прийнятий у першому читанні законопроект про компенсацію за зруйноване житло (№7198).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Збитки будуть відшкодовані й за знищене, і за частково пошкоджене житло. Йдеться про квартири, інші житлові приміщення в будинку, приватні житлові, садові, дачні будинки. Передбачені компенсації також і на законні об’єкти незавершеного будівництва, у яких уже були зведені несучі та зовнішні конструкції", - пояснила Шуляк.

За її словами, у кожній громаді буде окрема черга на компенсацію. Першочергово житло надаватиметься багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій.

"Заяви на компенсацію можна подавати під час воєнного стану та протягом одного року після його завершення на відповідній території. Усі кроки – від подачі заяви до вибору житла можна зробити через додаток або портал Дія, а також у ЦНАПах, органах соцзахисту або нотаріусів. Заяву можна буде подати навіть у разі втрати документів, що підтверджують власність", - наголосила нардеп.

У кожній громаді, яка постраждала через російську агресію, працюватимуть комісії. Вони будуть розглядати заяви, верифікувати інформацію, організовувати проведення експертизи пошкодженого житла та визначати обсяги компенсацій.

"Якщо житло пошкоджене і його можливо та економічно доцільно відновити, місцева влада це робитиме коштом Резервного фонду. Якщо житло знищене повністю, власник отримає житловий сертифікат", - запевнила Шуляк.

Його отримають усі власники знищених квартир. А от власникам знищених приватних будинків запропонують компенсацію на вибір: або житловий сертифікат, або грошова компенсація на спецрахунок, кошти з якого можна використати виключно на будівництво.

"Залежно від обставин, людина може відбудовувати житло на тій самій земельній ділянці, або обрати нове місце проживання. У будь-якому разі всі українці, які втратили свої домівки через російську агресію, гарантовано отримають нове житло", - підсумувала Шуляк.

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