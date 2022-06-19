ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шуляк: военным станет удобнее получать пенсии

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 15:48
Шуляк: военным станет удобнее получать пенсии Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Народные депутаты приняли законопроект № 7337, он позволит уволенным с военной службы свободно выбирать банк для получения пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас военные пенсионеры получают пенсии только в "Ощадбанке", это не всем и не всегда удобно. Наконец мы изменили ситуацию, изменив законодательство - отныне пенсионеры самостоятельно будут выбирать банк, в котором удобнее всего получать пенсию по месту фактического проживания независимо от места регистрации", - пояснила Шуляк.

Она напомнила, что военные пенсионеры постоянно поднимали этот вопрос еще с 2018 года, но парламент так и не смог внести нужные изменения в закон "о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

"Во время войны эта проблема стала особенно актуальной. Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги - многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях. Но этот законопроект кардинально изменит ситуацию и военные пенсионеры смогут получить пенсию в любом банке, где это будет удобно", - подытожила Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Пенсии
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона