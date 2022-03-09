UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шуляк: власть делает все возможное для безопасной эвакуации людей из горячих точек

Автор: Артем Горовенко

Власть делает все возможное для защиты людей и их безопасной эвакуации из горячих точек. Накануне успешно состоялась эвакуация населения из Сум - в Полтаву выехало две эвакуационные колонны из более 60 автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире канала "Рада".

"Вчерашний день показал, что эвакуировать людей возможно. Это были чрезвычайно трудные переговоры, которые несколько раз срывались. Однако в конечном итоге эвакуация состоялась по четкому маршруту, все органы максимально предоставляли информацию о маршрутах, телефонах, по которым можно обращаться. Даже когда не хватало автобусов, к колонне примыкали автомобили с людьми", - рассказала глава партии.

Она также выразила надежду, что сегодня также состоится эвакуация людей из тех городов, где происходят бои. Новые гуманитарные коридоры запланированы на сегодня, 9 марта, с 9 утра до 21 часа вечера по таким маршрутам:

  • Энергодар - Запорожье
  • Сумы - Полтава
  • Мариуполь - Запорожье
  • Волноваха - Покровск
  • Изюм - Лозовая
  • Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев

"Максимально придерживайтесь всех инструкций, и наша власть сделает все возможное для того, чтобы это путешествие было максимально безопасным", - призвала Елена Шуляк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякВторжение России в Украину