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Шуляк: владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 10:30
Шуляк: владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Владельцы разрушенного российскими оккупантами жилья смогут самостоятельно выбрать, где хотят получить новое жилье. Такой механизм заложен в законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья (№7198), который сейчас готовится ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соавтора инициативы, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире ICTV.

"Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались. Что же касается квартир - на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть выстроен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства - поэтому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить", - добавила она.

По словам Шуляк, населенный пункт, где гражданин получит отстроенное жилье, должен соответствовать тому населенному пункту, где он жил до войны, по определенным характеристикам. В частности, по количеству населения. Ведь стоимость квадратных метров в мегаполисе и в небольшом городе существенно разнятся.

"Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве - мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома", - добавила она.

Шуляк также рассказала, что законопроект предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры, а также недостроенные объекты -но только если в них уже были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции.

"То есть компенсация будет предоставлена только в случае, если в поврежденном/уничтоженном жилом доме были построены все этажи и стены ("коробка")", - пояснила политик.

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Елена Шуляк
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