Шуляк: власники зруйнованого житла зможуть самостійно обрати, де отримати нове помешкання

Власники зруйнованого російськими окупантами житла зможуть самостійно обрати, де хочуть отримати нове помешкання. Такий механізм закладений у законопроект про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла (№7198), котрий наразі готується до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора ініціативи, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі ICTV.

"Зруйновані приватні житлові будинки, садові та дачні будинки будуть відбудовуватися державою на земельній ділянці, де вони розміщувались. Що ж до квартир - на тій же ділянці, де стояв багатоквартирний будинок, може бути збудований аналогічний. Він також може бути зведений у тому ж кварталі або мікрорайоні. Але ми спеціально не обмежуємо прив’язку до місця проживання - тож люди зможуть самі обрати населений пункт, де хочуть жити", - додала вона.

За словами Шуляк, населений пункт, де громадянин отримає відбудоване житло, має відповідати тому населеному пункту, де він жив до війни, за певними характеристиками. Зокрема, за кількістю населення. Адже вартість квадратних метрів у мегаполісі та в невеликому місті суттєво різняться.

"Якщо ж людина з меншого міста захоче жити, наприклад, у Києві - ми передбачили механізм доплати за житло. Проте у нас є віра, що люди здебільшого будуть повертатися у свої домівки", - додала вона.

Шуляк також розповіла, що законопроєкт передбачає компенсацію за зруйновані приватні будинки, квартири, а також недобудовані об’єкти - але тільки якщо в них вже були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції.

"Тобто компенсація буде надана лише у випадку, якщо у пошкодженому/знищеному житловому будинку було побудовано всі поверхи та стіни ("коробка")", - пояснила політик.