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Шуляк: Верховна рада закликала міжнародні організації та парламенти світу визнати Голодомор

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада ухвалила постанову у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Штучно створений радянським тоталітарним режимом Голодомор став зброєю масового знищення українського народу. Його мета є очевидною: придушення прагнень до побудови самостійної держави, знищення української нації, її ідентичності, історії та культури", - зазначила Шуляк.

Нардеп додала, що через 90 років росія не змінила своєї мети, а штучний голод залишається одним зі знарядь кремля не лише проти України, а й всього світу. 

"Пошкодження портової інфраструктури, блокування експорту українського збіжжя та його знищення, перетворення родючих українських земель на поле бою: такі ворожі дії москви свідомо поглиблюють глобальну продовольчу кризу в сьому світі", - наголосила Олена Шуляк.

Голова комітету відзначила, що на відміну від 1932-1933 років, сьогодні Україна бореться з російським імперіалізмом не на одинці, а разом з партнерами. 

"Наразі вже 28 держав світу визнали Голодомор в Україні актом геноциду. Ми безмежно вдячні за підтримку та допомогу у цей важкий. Саме завдяки нашому єднанню, країні-агресору не вдасться повторити геноцид, що відбувся 90 років тому", - переконана Олена Шуляк.

Верховна рада вкотре закликала міжнародні організації та парламенти держав світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

"Визнання Голодомору стане сигналом тим політичним режимам, які хочуть вдатися до нових актів геноциду, та буде вагомим внеском у справу забезпечення мирного і безпечного майбутнього", - резюмувала Шуляк.

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Олена ШулякГолодомор