ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шуляк: в Україні створять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 20:12
Шуляк: в Україні створять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії Фото: Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада ухвалила законопроект № 8027, який передбачає створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Наразі негайного відновлення потребують пошкоджені 1463 об’єкти житлово-комунального господарства, 829 закладів освіти, 301 медичний заклад, 3838 житлових будинків. Гроші на це надходитимуть з фонду", - заявила Шуляк.

Вона пояснила, що фонд наповнюватимуть шляхом коштів, отриманих від примусового вилучення майна рф та її резидентів в Україні.

"Це дозволить фінансувати будівництво та ремонт цивільних споруд, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, ремонт будівель для переселенців, закупівлю транспорту для шкіл, медзакладів та комунальних підприємств", - сказала нардеп.

Вона також додала, що кошти фонду також використовуватимуть на придбання готового житла для тих, хто залишився без домівки через російські обстріли, на роботу центрів ветеранського розвитку та фінансування їхніх проектів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Парламент Олена Шуляк
NEWS
Новий формат. Що таке Європейська політична спільнота і до чого тут Україна
Новий формат. Що таке Європейська політична спільнота і до чого тут Україна
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя