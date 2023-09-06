Шуляк: українці отримали перший мільярд від держави за пошкоджене житло

"Перший мільярд заявникам держава вже виплатила. Йдеться про компенсації на ремонти квартир та будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тис. грн", - пояснила Шуляк.

За її словами, наразі створено 523 комісії з розгляду компенсацій за пошкоджене житло. Вони розглядають заяви, обстежують пошкоджене житло та ухвалюють рішення про призначення допомоги.

"Законодавством передбачена 30% мінімальна квота для представників громадськості у загальному складі комісій. І саме громадськість може контролювати та пришвидшувати цей процес", - наголосила голова профільного комітету.

Також Шуляк нагадала, що в Україні вже розпочався другий етап реалізації програми "єВідновлення" - забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії РФ.

"Власники житла, чий дім був знищений, можуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок Дія", - сказала Шуляк.

Вона додала, що вже зареєстровано 2698 заяв на компенсацію за знищене житло. Загалом йдеться про 13 млн 989 тис. 731 кв м знищеного житла. Перші виплати люди почнуть одержувати вже цієї осені.

"Держава працює над можливістю відновити кожну оселю. І я впевнена, у нас все вдасться, щоб повернути життя для кожного українця, який постраждав від російської агресії", - підсумувала Шуляк.