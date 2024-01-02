Шуляк: українці мають отримувати компенсацію й за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях

"Люди, які в Мелітополі мають зруйновані помешкання, будуть отримувати компенсацію за житло. Прослідкуємо, наскільки технічно можливо реалізовувати певні речі. В разі позитивного результату, уряд включить до програми інші населені пункти України, які перебувають у тимчасовій окупації, а люди змогли якнайшвидше долучитися до програми єВідновлення", - повідомила Шуляк.

Нардеп зазначила, що можливість отримання коштів або відшкодування за житло, яке ще перебуває в окупації, прописана на рівні основного закону.

"Коли почалася імплементація на рівні постанов уряду ухваленого закону, ми розуміли, що на сьогодні працює величезна кількість різних технічних засобів: можна користуватися і знімками з супутника, й інші технічні речі використовувати. Але для того, щоб пройти цей етап на практиці, обрали місто Мелітополь. Спостерігаємо, як будуть працювати комісії з цими технічними даними, наскільки ці дані можна завантажити до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна. Думаю, що будемо вносити відповідні зміни також у законодавство", - пояснила Шуляк.

Шуляк також нагадала, що зараз в Україні існує єдиний верифікований реєстр, єдине джерело інформації, куди вносяться дані про знищення і руйнування не тільки житло, а й об'єкти будь-якої власності.

"Цей реєстр стане потім основою, коли ми будемо отримувати репарації, коли буде йти процес відшкодування збитків. Тому зараз спостерігаємо, як впораємося на рівні Мелітополя і запустимо для всіх людей, хто має житло на тимчасово окупованих територіях", - резюмувала Шуляк.