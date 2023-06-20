Шуляк: в Україні вкладати кошти в будівництво житла стає безпечніше

"У законі України "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" ми передбачили, що продаж квартир забудовником має здійснюватися лише після обов’язкової реєстрації речових прав щодо таких об’єктів. Для імплементації цього документу уряд серед іншого ухвалив постанову, відповідно до якої забудовник також зможе зареєструвати речові права на нерухомість, дозвіл на зведення якої був виданий до 10 жовтня 2022 року, тобто до набуття чинності відповідного закону. Ця вимога не є обов’язковою для всіх будівельних об’єктів та застосовується за бажанням замовника будівництва", - пояснила Шуляк.

Вона також зазначила, що відтепер громадяни зможуть зареєструвати свої речові права на житло шляхом безпосередньої купівлі нерухомості у замовника та перереєстрації речових прав ще до здачі об’єкта в експлуатацію (самостійно перевірити дату отримання дозволу на будівництво у Реєстрі будівельної діяльності на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва можна ще з 2020-го року у розділі "Декларативні та дозвільні документи").

"В Україні продовжують реалізовувати закон, що допоможе захистити українців від схем та обману під час зведення об’єктів нерухомості. У близькому майбутньому люди зможуть вкладати кошти у будівництво без страху їх втратити", - резюмувала нардеп.