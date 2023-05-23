Шуляк: в Україні набрав чинності закон про компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло

В Україні набрав чинності закон щодо компенсації за житло, яке було пошкоджене або повністю зруйноване внаслідок російської збройної агресії. Минулого тижня уряд ухвалив постанову, якою унормував питання створення органами місцевої влади спеціальних комісій, що займатимуться питаннями зруйнованого житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

"Комісії починають активно створюватися та наповнюватися інформацією. На них покладається велика відповідальність, оскільки, вони розглядають заяви про надання компенсації, встановлюють наявність/відсутність підстав для отримання компенсації. На сьогодні через "Дію" вже подано більше ніж 407 тисяч інформаційних повідомлень", - поінформувала Шуляк.

За її словами, відповідні комісії також мають організувати відповідну роботу з технічного обстеження будівель (якщо таке обстеження не було проведено раніше) і чітко визначити, що житло пошкоджене або повністю зруйноване і не підлягає відновленню.

Після цього у разі визнання житла повністю зруйнованим буде виготовлений житловий сертифікат, який власник зможе обміняти на нове помешкання. У разі якщо зруйновано будинок садибного типу, садовий або дачний будинок за бажанням отримувача компенсації замість житлового сертифіката йому будуть перераховані на поточний рахунок грошові кошти для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку.

"Після внесення інформації до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна, з використанням цифрових інструментів цією комісією буде виготовлений житловий сертифікат. Власник його зможе обміняти на квадратні метри в будь-якому населеному пункті. Людина сама обирає, де вона хоче мати свою домівку. Це може бути квартира, чи приватний будинок. Також можна обрати: це буде помешкання на первинному чи вторинному ринку нерухомості, чи буде це інвестування в об’єкт будівництва, який на стадії зведення і ще не введений в експлуатацію", - повідомила Шуляк.

Нардеп зазначила, що вже найближчим часом вартість 1 квадратного метра площі зруйнованої нерухомості для визначення розміру компенсації має бути визначена постановою Кабінету міністрів.

"У постанові уряду має бути визначена вартість кожного квадратного метра залежно від вартості відтворення подібної нерухомості та регіону. Вже під час перевірки права власності комісія бачитиме, скільки квадратних метрів підлягають компенсації. Ця кількість буде множитися на вартість, визначену постановою Уряду. Відповідно на цю суму буде формуватися житловий сертифікат або виплачуватись грошові кошти для відбудови будинку садибного типу, садового або дачного будинку", - розповіла Шуляк.

Вона зазначила, що пріоритетні категорії на компенсацію - це учасники бойових дій, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації та яким не надано статус учасника бойових дій, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю I та II груп.

"У цьому процесі ми також намагаємося мінімізувати всі корупційні ризики та зловживання. Чиновники, які будуть працювати в комісіях при місцевій владі будуть діяти чітко за алгоритмом та не зможуть втрутитися в черговість таких компенсацій. Це буде робити автоматично система без втручання чиновників", - резюмувала Шуляк.