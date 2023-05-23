Шуляк: в Украине вступил в силу закон о компенсации за поврежденное и разрушенное жилье

В Украине вступил в силу закон о компенсации за жилье, поврежденное или полностью разрушенное в результате российской вооруженной агрессии. На прошлой неделе правительство приняло постановление, которым нормировало вопрос создания органами местных властей специальных комиссий, которые будут заниматься вопросами разрушенного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона.

"Комиссии начинают активно создаваться и наполняться информацией. На них возлагается большая ответственность, поскольку они рассматривают заявления о предоставлении компенсации, устанавливают наличие/отсутствие оснований для получения компенсации. На сегодня через "Дію" уже подано более 407 тысяч информационных сообщений", - проинформировала Шуляк.

По ее словам, соответствующие комиссии должны организовать соответствующую работу по техническому обследованию зданий (если такое обследование не было проведено ранее) и четко определить, что жилье повреждено или полностью разрушено и не подлежит восстановлению.

После этого в случае признания жилья полностью разрушенным будет изготовлен жилищный сертификат, который владелец сможет обменять на новое жилье. В случае если разрушен дом усадебного типа, садовый или дачный дом по желанию получателя компенсации вместо жилищного сертификата, ему будут перечислены на текущий счет денежные средства для финансирования строительства дома усадебного типа, садового или дачного дома.

"После внесения информации в реестр поврежденного и разрушенного имущества, с использованием цифровых инструментов этой комиссией будет изготовлен жилищный сертификат. Владелец его сможет обменять на квадратные метры в любом населенном пункте. Человек сам выбирает, где он хочет иметь свой дом. Это может быть квартира или частный дом. Также можно выбрать: это будет жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости, будет ли это инвестирование в объект строительства, который на стадии возведения и еще не введен в эксплуатацию", - сообщила Шуляк.

Нардеп отметила, что в ближайшее время стоимость 1 квадратного метра площади разрушенной недвижимости для определения размера компенсации должна быть определена постановлением Кабинета министров.

"В постановлении правительства должна быть определена стоимость каждого квадратного метра в зависимости от стоимости воспроизводства подобной недвижимости и региона. Уже во время проверки права собственности комиссия будет видеть, сколько квадратных метров подлежат компенсации. Это количество будет умножаться на стоимость, определенную постановлением Правительства. будет формироваться жилищный сертификат или выплачиваться денежные средства для восстановления дома усадебного типа, садового или дачного дома", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что приоритетные категории на компенсацию - участники боевых действий, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации и которым не предоставлен статус участника боевых действий, многодетные семьи, лица с инвалидностью I и II групп.

"В этом процессе мы также стараемся минимизировать все коррупционные риски и злоупотребления. Чиновники, которые будут работать в комиссиях при местных властях, будут действовать четко по алгоритму и не смогут вмешаться в очередность таких компенсаций. Это будет делать автоматически система без вмешательства чиновников", - резюмировала Шуляк.