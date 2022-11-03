Шуляк: Україна впроваджує нову систему цивільного захисту

У країні вже впроваджують нову систему цивільного захисту. Це й проєктування будівництва нових укриттів, й виявлення споруд, які можна використовувати з цією метою.

"У липні парламент ухвалив законопроект №7398, який передбачає облаштування системи цивільного захисту. Ми адекватно оцінюємо, що за два місяці бомбосховища ми не побудуємо, але за цей час можна запроєктувати будівництво нових таких укриттів, виявити споруди, які можна використовувати для укриттів і налагодити цю систему таким чином, щоб вона була дієвою", - сказала Шуляк.

За її словами, нова система цивільного захисту містить бомбосховища, радіаційні укриття, споруди подвійного призначення, укріплені паркінги, метрополітен. Тобто все що вже зараз можна використовувати для захисту людей від ракетних атак.

"Дуже важлива роль місцевої влади, бо є певні території, де взагалі немає жодного укриття. Влада має зробити аудит і сказати, де треба на таких територіях збудувати точкові укриття", - пояснила нардеп.

Вона додала, що закон стосується і нових споруд, в яких буде перебувати тимчасово більше, ніж сто людей. Такі споруди повинні мати дієву систему цивільного захисту. Певні технічні речі треба виправляти, змінюючи ДБН, які були прийняті ще в 1997 році. Наприклад, відстань від дитсадка до сховища не 500 м, а у межах 100 метрів.

"В законі також є норма і стосовно проєктів повторного використання 0 коли архітектор розробив проект і потім цей же проєкт можна використовувати для іншої території. У війну є питання швидкості реалізації соціальних проектів. Треба мати механізм, щоб можна було використати вже існуючий проєкт, прив’язавши його до тієї чи іншої місцевості", - підсумувала Шуляк.