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Шуляк: Україна сподівається на більшу підтримку партнерів у реалізації програми "єВідновлення"

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

На сьогодні кошти за програмою "єВідновлення" виплачуються або з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, або з резервного фонду. Україні також допомагає працювати з програмою Світовий Банк, який надає кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, олову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

"Україна сподівається, що цього року більше партнерів будуть фінансово долучатися до програми компенсації за пошкоджене житло, оскільки для українців надзвичайно важливо мати свою домівку замість знищеної ворогом", - зазначила Шуляк.

Нардеп також додала, що цього року очікується продовження роботи з міжнародними партнерами, які працюють над замороженням активів РФ.

"Ці кошти мають використовуватись для нашого компенсаційного механізму з надання виплат людям за пошкоджене чи зруйноване житло", - наголосила Шуляк.

Наразі, за її словами, немає браку коштів на реалізацію програми "єВідновлення", оскільки заяви від громадян надходять планомірно.

"На сьогодні вже більше ніж 6 мільярдів гривень виплачено на такі компенсації. Кожна людина під отриманий сертифікат бронює кошти, які зберігаються за нею впродовж 30 днів. За цей час потрібно укласти відповідну нотаріальну угоду, після чого кошти перераховуються на рахунок продавця нерухомості. Якщо впродовж 30 днів людина не скористалася цією можливістю, така можливість переходить до наступної у черзі людини", - резюмувала Шуляк.

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Олена ШулякЖитло