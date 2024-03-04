Шуляк: Україна сподівається на більшу підтримку партнерів у реалізації програми "єВідновлення"

"Україна сподівається, що цього року більше партнерів будуть фінансово долучатися до програми компенсації за пошкоджене житло, оскільки для українців надзвичайно важливо мати свою домівку замість знищеної ворогом", - зазначила Шуляк.

Нардеп також додала, що цього року очікується продовження роботи з міжнародними партнерами, які працюють над замороженням активів РФ.

"Ці кошти мають використовуватись для нашого компенсаційного механізму з надання виплат людям за пошкоджене чи зруйноване житло", - наголосила Шуляк.

Наразі, за її словами, немає браку коштів на реалізацію програми "єВідновлення", оскільки заяви від громадян надходять планомірно.

"На сьогодні вже більше ніж 6 мільярдів гривень виплачено на такі компенсації. Кожна людина під отриманий сертифікат бронює кошти, які зберігаються за нею впродовж 30 днів. За цей час потрібно укласти відповідну нотаріальну угоду, після чого кошти перераховуються на рахунок продавця нерухомості. Якщо впродовж 30 днів людина не скористалася цією можливістю, така можливість переходить до наступної у черзі людини", - резюмувала Шуляк.