Шуляк: Україна наближається до членства у Банку розвитку Ради Європи

Народні депутати підтримали президентський законопроект № 0206 "Про прийняття статуту Банку розвитку Ради Європи та приєднання до Третього протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"БРРЄ створювався для підтримки осіб, які вимушені були переселятися з постійного місця проживання через надзвичайні ситуації, в тому числі збройні конфлікти. Боснія, Хорватія, Сербія - в цих країнах ефективно реалізувалися проєкти Банку. У такій ситуації 15 місяців тому опинилися і тисячі українців", - зазначила Шуляк.

Нардеп також наголосила, що членство у БРРЄ є вкрай важливим для України.

"Це розвиток нових житлових та соціальних інфраструктурних програм, залучення інвестицій для забезпечення належним житлом громадян України, які втратили його або яке було пошкоджене унаслідок збройної агресії рф. Продовжуємо робити все для відновлення України. Вона може стати 43-ю країною-партнером. Спільними зусиллями відбудуємо кожне місто і селище в Україні", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк заявляла, що основою для міжнародного Реєстру збитків від агресії РФ, який у Раді Європи підписали Європейський Союз та ще понад 40 країн, має стати український реєстр пошкодженого та знищеного майна.

За її словами, реєстр повинен включати заявки всіх осіб-постраждалих внаслідок агресії РФ та доказову базу по цих заявках, що українські громади вже роблять рамках вже згаданого реєстру пошкодженого та знищеного майна.