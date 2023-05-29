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Шуляк: Украина приближается к членству в Банке развития Совета Европы

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Понедельник 29 мая 2023 18:41
Шуляк: Украина приближается к членству в Банке развития Совета Европы Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Народные депутаты поддержали президентский законопроект №0206 "О принятии устава Банка развития Совета Европы и присоединении к Третьему протоколу к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"БРРЭ создавался для поддержки лиц, вынужденных переселяться с постоянного места жительства из-за чрезвычайных ситуаций, в том числе вооруженных конфликтов. Босния, Хорватия, Сербия - в этих странах эффективно реализовались проекты Банка. В такой ситуации 15 месяцев назад оказались и тысячи украинцев", - отметила Шуляк.

Нардеп также подчеркнула, что членство в БРРЭ крайне важно для Украины.

"Это развитие новых жилищных и социальных инфраструктурных программ, привлечение инвестиций для обеспечения надлежащим жильем граждан Украины, которые потеряли его или были повреждены в результате вооруженной агрессии РФ. Продолжаем делать все для восстановления Украины. Она может стать 43-й страной-партнером. Совместными усилиями отстроим каждый город и поселок в Украине", - резюмировала Шуляк.

Напомним, ранее Елена Шуляк заявляла, что основой для международного Реестра ущерба от агрессии РФ, который в Совете Европы подписали Европейский Союз и еще более 40 стран, должен стать украинский реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

По ее словам, реестр должен включать заявки всех пострадавших в результате агрессии РФ и доказательную базу по этим заявкам, что украинские общины уже делают рамках уже упомянутого реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

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