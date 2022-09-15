Шуляк: украинцы будут защищены от нечестных застройщиков, президент подписал соответствующий закон

По ее словам, документ предусматривает 10 основных предохранителей, которые будут защищать инвесторов жилья. Прежде всего, застройщик не сможет продавать квартиры, не имея всех разрешительных документов.

"Только при наличии всех необходимых разрешительных документов возможен доступ к регистрации. Поэтому будет работать такая логика: сначала разрешительные документы, потом доступ к регистрации специальных имущественных прав на объекты и только тогда - возможность продажи квартир", - пояснила Шуляк.

Кроме того, благодаря принятию закона исключится повторная продажа одной и той же квартиры. А инвестор в строительство будет покупать не обещания, а зарегистрированное право на будущий объект недвижимости.

"Будущую квартиру, на которую оформлено специальное имущественное право, можно продать. Такое специальное имущественное право может быть предметом ипотеки, что будет способствовать развитию ипотечного кредитования. Также в законе отдельно указано, что специальное имущественное право включает в себя право лица требовать окончания строительства объекта, в том числе через обращение в суд", - добавила политик.

Среди других нововведений - инвестор будет иметь право расторгнуть невыгодный ему договор с застройщиком. А вся информация о застройщиках, конечных бенефициарах, объекте строительства и количестве уже проданных в доме квартир должна будет публиковаться на сайте застройщика.

Шуляк также отметила, что застройщик обязан будет подсоединить дом к инженерным сетям на постоянной основе перед вводом дома в эксплуатацию. К тому же на каждую очередь строительства или пусковой комплекс устанавливается гарантийная доля.

"Главная функция такого нововведения - предупреждение недостроя объекта. В случае такой угрозы, средства с продажи гарантированной доли пойдут на достройку объекта", - подчеркнула политик.

Шуляк выразила уверенность, что этим законом парламент наконец сделал украинский рынок жилой застройки современным, справедливым и цивилизованным.

"Понятия "строительная компания" в лентах новостей больше не будет дополняться фразой "скандально известная", - подытожила она.