Шуляк: в Украине развернут сеть бомбоубежищ и укрытий

По ее словам, теперь градостроительная документация на региональном и местном уровнях должна содержать раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. Утверждение градостроительной документации при отсутствии такого раздела запрещается.

"Фактор безопасности станет одним из основных требований к строительству. Полномасштабная война и массированные ракетные обстрелы украинских городов Россией показали, насколько несовершенной является существующая система гражданской защиты. Мы ужесточаем требования к наличию надежных укрытий в новостройках и делаем безопасность наших граждан главным приоритетом", - подчеркнула Шуляк.

В законопроекте отмечается, что доступ к укрытиям должны иметь, в том числе маломобильные группы населения и лица с инвалидностью.

Кроме того, добавила глава партии, в документе предусмотрено, что на период военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены, в принятых в эксплуатацию многоквартирных домах в отношении которых имеются технические условия, но не завершена процедура присоединения к электрическим сетям, электрическая энергия на технические цели (общедомовые нужды) продается по ценам, определенным как для коллективного бытового потребителя.

"Простыми словами: тариф на электроэнергию для застройщика выше, чем тариф для населения. Сейчас, пока дом не подключили, тариф считают как для застройщика и люди вынуждены переплачивать. Принятая в законопроекте норма устраняет эту проблему", - пояснила Елена Шуляк.