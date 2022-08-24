Шуляк: в Украине появятся три новых реестра

"Прежде всего, создание адресного реестра повлияет на скорость приезда к людям и часто от этого может зависеть спасение их жизней. Неотложная помощь, спасательные, аварийные и курьерские службы не должны тратить время, чтобы найти правильный адрес дома. Даже если дом построен за чертой города, водитель должен быстро проверить его номер в адресном реестре, понять где он находится и как к нему быстрее добраться", - подчеркнула она.

Кроме того, это вопрос правильного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. Сейчас органы власти в Украине одновременно применяют 7 различных адресных реестров. Кроме этого, каждый муниципалитет вынужден вести собственный Адресный справочник.

"Так не должно быть. Официальный адресный реестр должен быть один, электронный, актуальный, достоверный и, конечно, удобный для использования каждой службой", - отметила Елена Шуляк.

Данные реестра зданий и сооружений также станут важным инструментом государства и общин для управления недвижимостью. В Украине создан земельный кадастр, где содержится информация обо всех земельных участках. Однако подобный кадастр (реестр) для зданий так и не создали. Поэтому сейчас невозможно точно сказать, сколько всего в Украине зданий и в каком они состоянии.

"Сбор и применение данных в реестре зданий и сооружений позволит определить объем и виды зданий в Украине, проверить достоверность адресов, исключит махинации с недвижимостью, позволит мониторить качество предоставления коммунальных услуг и быстрее принимать решения в случаях повреждений зданий или аварий в них", - добавила Шуляк.

Она также отметила, что важно не путать этот реестр с реестром поврежденного и уничтоженного имущества. Последний уже создан и действует для оказания поддержки и помощи пострадавшим гражданам. Реестр зданий и сооружений будет создаваться поэтапно, в определенном правительством порядке.