Шуляк: Украина ужесточает санкции против сотрудничества с Россией на рынке стройматериалов

"Еще с начала полномасштабного вторжения многие международные компании ушли с российского рынка, но так поступили далеко не все. История о выборе между прибылью и моральным аспектом работы в России остается актуальной до сих пор. Это касается и производителей строительных материалов. Работая там, они продолжают платить миллионные налоги и наполнять бюджет агрессора", - пояснила она.

Полученные средства идут на самолеты, танки и ракеты - в целом на войну против Украины, убийства наших военных, атаки на гражданскую инфраструктуру и обычных граждан.

Для таких представителей рынка, государство должно создать условия, которые бы влияли одновременно и на их репутацию, и на их доходы, убеждена Шуляк.

Так, документ предлагает установить взаимодействие между реестром и единой государственной электронной системой в сфере строительства.

То есть если производитель стройматериалов будет иметь статус субъекта хозяйствования, который связан экономическими связями с государством-агрессором, на его рекламу будут наложены ограничения. Будет запрещено ее распространение без информации о наименовании производителя и его связях с Россией.

В частности речь идет об обязательном:

размещение такой информации на рекламных средствах - она должна занимать не менее 15% площади всей рекламы;

соответствующее обозначение на самой продукции-порядок маркировки будет определяться правительством.

"К тому же, любой гражданин или представитель строительного бизнеса, собственноручно сможет наказывать недобропорядочных производителей наиболее эффективным инструментом - гривной. Также общественная огласка на внутреннем и на международном рынках может изменить решение компании в пользу отказа от работы в стране-терроризме. Мы должны давить на агрессора всеми доступными нам способами. Убеждена, что такие санкции должны быть распространены в отношении компаний-представителей не только рынка стройматериалов, но и остальных отраслей", - подытожила председатель Партии.