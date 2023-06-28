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Шуляк: цифрова платформа Dream допоможе з прозорістю проектів відновлення України

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Середа 28 червня 2023 17:35
Шуляк: цифрова платформа Dream допоможе з прозорістю проектів відновлення України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Цифрова платформа Dream, яку на конференції Ukraine Recovery Conference у Лондоні презентувало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, дозволяє всім громадянам відстежувати інформацію про відновлення пошкоджених або знищених війною об’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"У процес відновлення України ми максимально вкладаємо принцип, який дозволяє нашу систему відбудови робити прозорою, максимально антикорупційною. Тут нам допомагає принцип цифровізації, який ми запроваджуємо на різних рівнях. Три роки тому ми запровадили в будівництві єдину державну електронну систему, торік - запустили реєстр пошкодженого і знищеного майна", - пояснила вона.

За її словами, ці інструменти дозволяють громадянам, донорам, чиновникам, бізнесу мати доступ до інформації та стежити за реалізацією кожного проєкту, який є в плані відновлення.

"Тобто можна подивитися, які гроші використовувалися, як вони використовувалися, на якому етапі знаходиться той чи інший проєкт. У зв’язку з тим, що Dream кореспондує з іншими реєстрами, він максимально наповнений інформацією", - додала Шуляк.

Нардеп також зазначила, що під час розробки цифрового модуля, основним побажанням був підхід "усі бачать усе".

"Чим більше ти відкриваєш інформацію, тим менше можливостей для корупційних злодіянь. Тому один з основних принципів нашого відновлення, відбудови є цифровізація, щоб позбутися максимально всіх корупційних ризиків, які можуть бути при відбудові", - резюмувала Шуляк.

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