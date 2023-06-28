Шуляк: цифровая платформа Dream поможет с прозрачностью проектов восстановления Украины

Цифровая платформа Dream, которую на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне представило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, позволяет всем гражданам отслеживать информацию о восстановлении поврежденных или уничтоженных войной объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В процесс восстановления Украины мы максимально вкладываем принцип, позволяющий нашу систему восстановления делать прозрачной, максимально антикоррупционной. Здесь нам помогает принцип цифровизации, который мы внедряем на разных уровнях. Три года назад мы ввели в строительстве единую государственную электронную систему, в прошлом году - запустили реестр поврежденного и уничтоженного имущества", - пояснила она.

По ее словам, эти инструменты позволяют гражданам, донорам, чиновникам, бизнесу иметь доступ к информации и следить за реализацией каждого проекта, имеющегося в плане восстановления.

"То есть можно посмотреть, какие деньги использовались, как они использовались, на каком этапе находится тот или иной проект. В связи с тем, что Dream корреспондирует с другими реестрами, он максимально наполнен информацией", - добавила Шуляк.

Нардеп также отметила, что при разработке цифрового модуля, основным пожеланием был подход "все видят все".

"Чем больше ты открываешь информацию, тем меньше возможностей для коррупционных злодеяний. Поэтому один из основных принципов нашего восстановления, восстановления есть цифровизация, чтобы избавиться от максимально всех коррупционных рисков, которые могут быть при восстановлении", - резюмировала Шуляк.