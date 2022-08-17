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Шуляк: в Сумском онкодиспансере есть все, чтобы стать одним из лучших в Украине

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Сумской областной онкодиспансер благодаря талантливому медперсоналу, реконструкции и новейшему оборудованию превращается в один из лучших в Украине, и уже обслуживает несколько областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, сейчас в Сумской области почти 40 тысяч больных онкологией, а по уровню смертности от онко, к сожалению, этот регион в тройке лидеров.

"Осовременивание онкодиспансера позволяет людям получать качественную и своевременную помощь. Такое лечение должно стать нашим приоритетом даже во времена войны", - заявила Шуляк, добавив, что в последние годы больница достаточно активно развивалась.

В частности, благодаря председателю областного совета, представителю СН Виктору Федорченко, у коммунального учреждения началась новая жизнь. К тому же, при поддержке нардепов от "Слуги народа", депутатского корпуса облсовета, завершили капитальный ремонт хирургического и административного корпуса, разработали проекты обустройства территории с местами отдыха, обустраивали бункер и тому подобное.

Кроме того, в конце прошлого года здесь появился и линейный ускоритель стоимостью 60 млн грн, актуальность которого возросла в разы, ведь в Харькове и Чернигове такой аппарат разбит, поэтому пациенты из разных областей теперь едут в Сумскую область, добавила Шуляк.

Отметим, что Сумской областной клинический онкологический диспансер - это семь клинических отделений на 330 коек, большая часть из которых хирургического профиля.

Ежегодно в учреждении получают высококвалифицированную медицинскую помощь около 7 тыс. больных, выполняется более 3 тыс. сложных оперативных вмешательств, более 2 тыс. больных получают химиотерапию, 2,2 тыс. - лучевое лечение. Работает консультативная поликлиника, принимающая около 45 тыс. пациентов в год.

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Сумская областьЕлена Шуляк