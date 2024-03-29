Шуляк: сума, яку використали на придбання нового житла в рамках "єВідновлення" зросла на 80%

Протягом березня 2024 року українці використали на 78% більше житлових сертифікатів "єВідновлення", обмінявши їх на нове житло, ніж за підсумками лютого. Загальна сума коштів, яку вони використали на це, зросла на 80%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, станом на 29 березня власники знищеного в результаті російської збройної агресії житла на придбання нового в рамках програми "єВідновлення" використали вже 1705 житлових сертифікатів на загальну суму в 3,6 млрд гривень.

При цьому станом на 29 лютого, було використано тільки 953 житлових сертифікати на суму в 2 млрд гривень. Тобто за місяць кількість використаних сертифікатів зросла на 78%, а загальна сума коштів на це - на 80%.

Окрім використання житлових сертифікатів в обмін на придбання нового житла, українці не менш активно бронюють кошти на це.

Станом на сьогодні заброньовано вже 787 млн гривень, на які власники 417 сертифікатів "єВідновлення" незабаром укладуть угоди купівлі - продажу. Бронювання означає, що власник житлового сертифікату вже визначився з тим, яку квартиру або приватний будинок купуватиме і готується підписати угоду. Після цього кошти надійдуть на рахунок продавця нерухомості і сертифікат буде вважатися використаним.

Шуляк розповіла, що, як і раніше, українці купують нове житло за сертифікати єВідновлення здебільшого на вторинному ринку – на таке житло обміняли 92% сертифікатів "єВідновлення". Виправити це у найближчому майбутньому дасть можливість поєднання програм "єВідновлення" і коштів програми "єОселя". Можливість купувати житло на первинці українцям надали у лютому, коли дозволили поєднувати житлові сертифікати "єВідновлення" з фінансовими можливостями державної іпотечної програми.

"Ми також бачимо, що досить позитивна динаміка і в темпах роботи комісій, що обробляють заяви власників знищеного житла і приймають рішення щодо надання компенсацій. Так, у березні ми видали на 31% більше житлових сертифікатів, ніж було у лютому. Якщо станом на 29 лютого було видано 3695 сертифікатів "єВідновлення", то станом на 29 березня 4864 сертифікати. Загальна сума виданих сертифікатів зросла також відповідно - на 41%, тобто майже не половину”, - зазначила Шуляк.

При цьому, вона зауважила - досі найвищі темпи використання українцями житлових сертифікатів "єВідновлення" були у лютому. Тоді українці обміняли на нове житло більше ніж в два рази більше житлових сертифікатів ніж у січні.

Своєю чергою віце-прем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що власники житлових сертифікатів "єВідновлення" вільні як у виборі регіону для купівлі нового житла, так і нотаріуса, який оформить угоду (перелік підключених до "єВідновлення" нотаріусів).

За його словами, сертифікат діє протягом 5 років. Також, зазначив він, у січні 2024 року з’явилась можливість подати заяву на отримання компенсації у вигляді коштів, які можна буде витратити для відбудови приватного будинку на власній земельній ділянці. За цей час на отримання грошової компенсації подали заявки понад 860 громадян.

Шуляк також додала: у 2024 році планується відпрацювати щонайменше 300 тис. заяв на компенсацію за пошкоджене або зруйноване в результаті російської збройної агресії житло, проте для цього важлива більша активність громадян за програмою "єВідновлення".

Алгоритм отримання компенсації за знищене житло