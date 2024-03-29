Шуляк: сумма, которую использовали на приобретение нового жилья в рамках "єВідновлення" выросла на 80%

В течение марта 2024 года украинцы использовали на 78% больше жилых сертификатов "єВідновлення", обменяв их на новое жилье, чем по итогам февраля. Общая сумма средств, используемых ими на это, выросла на 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, по состоянию на 29 марта владельцы уничтоженного в результате российской вооруженной агрессии жилья на приобретение нового в рамках программы "єВідновлення" использовали уже 1705 жилищных сертификатов на общую сумму в 3,6 млрд гривен.

При этом по состоянию на 29 февраля было использовано только 953 жилищных сертификата на сумму в 2 млрд гривен. То есть за месяц количество использованных сертификатов выросло на 78%, а общая сумма средств на это – на 80%.

Кроме использования жилищных сертификатов в обмен на приобретение нового жилья, украинцы не менее активно бронируют средства на это.

По состоянию на сегодняшний день забронировано уже 787 млн гривен, на которые владельцы 417 сертификатов "єВідновлення" в скором времени заключат сделки купли - продажи. Бронирование означает, что владелец жилищного сертификата уже определился с тем, какую квартиру или частный дом будет покупать и готовится подписать сделку. После этого денежные средства поступят на счет продавца недвижимости и сертификат будет считаться использованным.

Шуляк рассказала, что по-прежнему украинцы покупают новое жилье за сертификаты есть Восстановление по большей части на вторичном рынке – на такое жилье обменяли 92% сертификатов "єВідновлення". Исправить это в ближайшем будущем даст возможность сочетания программ "єВідновлення" и средств программы "єОселя". Возможность покупать жилье на первичке украинцам предоставили в феврале, когда разрешили совмещать жилищные сертификаты "Восстановление" с финансовыми возможностями государственной ипотечной программы.

"Мы также видим, что достаточно положительная динамика и в темпах работы комиссий, обрабатывающих заявления собственников уничтоженного жилья и принимающих решения по предоставлению компенсаций. Да, в марте мы выдали на 31% больше жилищных сертификатов, чем было в феврале. Если по состоянию на 29 февраля было выдано 3695 сертификатов "єВідновлення", то по состоянию на 29 марта 4864. Общая сумма выданных сертификатов выросла также соответственно - на 41%, то есть почти не половину”, - отметила Шуляк.

При этом, она отметила - до сих пор самые высокие темпы использования украинцами жилищных сертификатов "єВідновлення" были в феврале. Тогда украинцы обменяли на новое жилье более чем в два раза больше жилищных сертификатов, чем в январе.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков пояснил, что владельцы жилищных сертификатов "єВідновлення" свободны как в выборе региона для покупки нового жилья, так и нотариуса, который оформит соглашение (перечень подключенных) к "єВідновлення" нотариусов).

По его словам, сертификат действует в течение 5 лет. Также, отметил он, в январе 2024 появилась возможность подать заявление на получение компенсации в виде средств, которые можно будет потратить для восстановления частного дома на собственном земельном участке. За это время на получение денежной компенсации подали заявки более 860 граждан.

Шуляк также добавила: в 2024 году планируется отработать по меньшей мере 300 тыс. заявлений на компенсацию за поврежденное или разрушенное в результате российской вооруженной агрессии жилье, однако для этого важна большая активность граждан по программе "єВідновлення".

Алгоритм получения компенсации за уничтоженное жилье