Шуляк: сума компенсацій за пошкоджене житло в рамках "єВідновлення", зросла майже на 50%

За останній місяць українці, чиє житло було пошкоджено внаслідок російської збройної агресії, отримали від держави компенсацію на загальну суму 843 млн гривень. Так, якщо станом на 13 жовтня по програмі "єВідновлення" було погоджено компенсацій на 1,7 млрд гривень, то станом на 14 листопада - вже 2,5 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, найбільша сума виплат по пошкодженому житлу у Харківській області - місяць назад вона складала 460 млн гривень, а станом на сьогодні 949 млн гривень, тобто у два рази більше.

На другому місці Київська область - станом на 13 жовтня компенсацій там було погоджено на 367 млн гривень, а місяць потому - вже 564 млн гривень.

На третьому місці Миколаївська область - станом на 13 жовтня там погодили компенсацію на 68 млн гривень, а станом на вчора - 151 млн гривень. Разом на ці три області припадає більше половини всіх виплат по Україні.

Шуляк наголосила - програма "єВідновлення" активно набирає обертів, адже кількість поданих на компенсацію заяв зростає дуже стрімко. Зокрема, тільки за останній місяць - в період з 13 жовтня по 14 листопада, українці подали через Дію 7498 заяв. Це на 14% більше, ніж місяцем раніше.

“Останнім часом спостерігаємо, що у програмі "єВідновлення" процеси подання, обробки даних та отримання інформації значно прискорилися. Про це свідчить співвідношення поданих і відпрацьованих заяв. Якщо подано на сьогодні 57681 заяв, то відпрацьовано з них вже 34099”, - зазначила Шуляк.

Вона пояснила - максимальний термін розгляду заяв у програмі становить всього 30 днів. Якщо порівняти з квартирними чергами на отримання соціального житла, у яких українці стоять десятиліттями, стає зрозуміло, що у випадку "єВідновлення" механізми державного фінансування житлового питання працюють у десятки тисяч разів ефективніше.

"Станом на 14 листопада на 57 тис. заяв у компенсації відмовили лише 8450 заявникам. Тобто, менше ніж 14%", - підкреслила нардеп.

За її словами, відмовляють у компенсаціях у випадках, якщо заявник подає недостовірну інформацію про пошкодження свого житла і його ступінь, якщо заява стосується місця загального користування, тобто пошкодженні, наприклад, спільний простір в багатоповерхівках, або якщо нерухомість не зареєстрована у державному реєстрі речових прав.

Також не компенсовують знищені меблі, техніку і авто.

"Крім цього, не зможуть отримати від держави компенсацію у програмі "єВідновлення" люди, які допомагали окупантам, і підсанкційні особи. Автори закону про компенсації неодноразово заявляли, що люди, які працюють всупереч інтересам держави, не можуть скористатися державними коштами на отримання компенсації. Також відмовлять у компенсації тим, у кого є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України”, - підсумувала Шуляк.