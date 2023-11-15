Шуляк: сумма компенсаций за поврежденное жилье в рамках "єВідновлення" выросла почти на 50%

За последний месяц украинцы, чье жилье было повреждено в результате российской вооруженной агрессии, получили от государства компенсацию на общую сумму 843 млн. гривен. Так, если по состоянию на 13 октября по программе "єВідновлення" было согласовано компенсаций на 1,7 млрд гривен, то по состоянию на 14 ноября - уже 2,5 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, самая большая сумма выплат по поврежденному жилью в Харьковской области - месяц назад она составляла 460 млн гривен, а по состоянию на сегодня 949 млн гривен, то есть в два раза больше.

На втором месте Киевская область - по состоянию на 13 октября компенсаций там было согласовано на 367 млн гривен, а через месяц - уже 564 млн гривен.

На третьем месте Николаевская область - по состоянию на 13 октября там согласовали компенсацию на 68 млн гривен, а по состоянию на вчера - 151 млн гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине.

Шуляк подчеркнула - программа "єВідновлення" активно набирает обороты, ведь количество поданных на компенсацию заявлений растет очень стремительно. В частности, только за последний месяц - в период с 13 октября по 14 ноября, украинцы подали через Дію 7498 заявлений. Это на 14% больше, чем месяцем ранее.

В последнее время наблюдаем, что в программе "єВідновлення" процессы представления, обработки данных и получения информации значительно ускорились. Об этом свидетельствует соотношение поданных и отработанных заявлений. Если подано сегодня 57681 заявлений, то отработано из них уже 34099”, - отметила Шуляк.

Она объяснила - максимальный срок рассмотрения заявлений в программе составляет всего 30 дней. Если сравнить с квартирными очередями на получение социального жилья, в которых украинцы стоят десятилетиями, становится понятно, что в случае "восстановления" механизмы государственного финансирования жилищного вопроса работают в десятки тысяч раз эффективнее.

"По состоянию на 14 ноября на 57 тыс. заявлений в компенсации отказали лишь 8450 заявителям. То есть менее 14%", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, отказывают в компенсациях в случаях, если заявитель представляет недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени, если заявление касается места общего пользования, то есть повреждения, например, общее пространство в многоэтажках, или если недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре вещных прав.

Также не компенсируют уничтоженную мебель, технику и авто.

"Кроме этого, не смогут получить от государства компенсацию в программе "єВідновлення" люди, которые помогали оккупантам, и подсанкционные лица. Авторы закона о компенсациях неоднократно заявляли, что люди, работающие вопреки интересам государства, не могут воспользоваться государственными средствами на получение компенсации", - сказал он. Также откажут в компенсации тем, у кого есть судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных разделом I "Преступления против основ национальной безопасности Украины" Особой части Уголовного кодекса Украины", - подытожила Шуляк.