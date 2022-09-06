Шуляк: в строительстве запретят асбест

"Кое-где проблемы со здоровьем украинцев возникают из-за так называемой "бомбы замедленного действия", которой является асбест. Его волокна имеют форму твердых игл, которые во время строительных или ремонтных работ попадают в организм и приводят к неизлечимым болезням дыхательных путей. Именно поэтому мы запретили асбест и изделия и материалы с его содержанием", - заявила Шуляк.

Она заверила, что альтернатива асбесту есть, это более современные и неканцерогенные строительные материалы, которые сохранят здоровье и строителей, и жителей новостроек.

"Украина покупала асбест в России и Казахстане. Именно лобби из этих стран, которое работало в" высоких кабинетах", до сих пор не позволяло запретить асбест в Украине. Но наконец Украина избавится от опасного для здоровья советского строительного наследия", - резюмировала Шуляк.