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Шуляк: стараемся сделать все, чтобы обеспечить жильем переселенцев

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Суббота 18 июня 2022 14:46
Шуляк: стараемся сделать все, чтобы обеспечить жильем переселенцев Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Правительство и местные власти работают над тем, чтобы обеспечить временным жильем всех, кто в этом нуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В короткий срок и путем лишь средств из резервного фонда невозможно построить новое жилье, поэтому общины находят временный приют для людей, которые потеряли дома", - сказала Шуляк.

По ее словам, сейчас максимально используют предоставление временного жилья в семьях, которые могут принимать у себя людей. В этом случае государство компенсирует коммунальные расходы и уже десятки тысяч семей нашли приют.

"На уровне общин выделяют санатории, профилактические учреждения, чтобы обеспечить временное проживание. С местными властями и правительством разрабатываются различные механизмы, чтобы такое временное жилье предоставить людям как можно скорее. Конечно, хочется ускорить предоставление постоянного жилья, но мы понимаем, что в стране идет война", - добавила нардеп.

По ее данным, уже более 1,4 млрд грн выделено на оперативное восстановление жилья.

"Это комплекс работ по разминированию территорий, восстановление транспортного сообщения, восстановление коммунальных сетей и текущий ремонт - новые окна, двери, крыши. На сегодня эти работы проводят в деоккупированных областях - Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской", - сообщила Шуляк.

В то же время она заверила, что парламент продолжает разрабатывать законодательные механизмы, чтобы владельцы разрушенного жилья получили компенсации.

Нардеп также напомнила, что парламент уже принял в первом чтении законопроект № 7198, который предусматривает компенсацию владельцам разрушенного и поврежденного жилья. Сейчас идет подготовка ко второму чтению.

"Но все понимают, что сейчас задача номер один - одержать победу в войне. Все усилия президента, правительства, парламента направлены на то, чтобы у Украины было оружие, и победа наступила как можно быстрее", - подытожила Шуляк.

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