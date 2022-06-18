ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк: намагаємося зробити все, щоб забезпечити житлом переселенців

Новость на русском →
Субота 18 червня 2022 14:46
Шуляк: намагаємося зробити все, щоб забезпечити житлом переселенців Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Уряд та місцева влада працюють над тим, щоб забезпечити тимчасовим житлом всіх, хто цього потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"У короткий термін та шляхом лише коштів з резервного фонду неможливо збудувати нове житло, тому громади знаходять тимчасовий прихисток для людей, які втратили домівки", - сказала Шуляк.

За її словами, зараз максимально використовують надання тимчасового житла у родинах, які можуть приймати у себе людей. У цьому випадку держава компенсує комунальні витрати й вже десятки тисяч сімей знайшли прихисток.

"На рівні громад виділяють санаторії, профілактичні заклади, щоб забезпечити тимчасове проживання. З місцевою владою та урядом розробляються різні механізми, щоб таке тимчасове житло надати людям якомога швидше. Звичайно хочеться пришвидшити надання постійного житла, але ми розуміємо, що в країні триває війна", - додала нардеп.

За її даними, вже понад 1,4 млрд грн виділено на оперативне відновлення житла.

"Це комплекс робіт: розмінування територій, відновлення транспортного сполучення, відновлення комунальних мереж і поточний ремонт - нові вікна, двері, дахи. На сьогодні ці роботи проводять у деокупованих областях - Чернігівській, Сумській, Київській та Житомирській", - повідомила Шуляк.

Водночас вона запевнила, що парламент продовжує розробляти законодавчі механізми, щоб власники зруйнованого житла отримали компенсації.

Нардеп також нагадала, що парламент вже ухвалив у першому читанні законопроєкт № 7198, який передбачає компенсацію власникам зруйнованого та пошкодженого житла. Зараз триває підготовка законопроєкту до другого читання.

"Але всі розуміють, що зараз завдання номер один - перемогти у війні. Всі зусилля президента, уряду, парламенту направлені на те, щоб в України була зброя та перемога настала якнайшвидше", - підсумувала Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Переселенці з Донбасу
NEWS
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону