Шуляк спростувала міф, пов'язаний з житлом військових в Україні

У Верховній Раді спростували інформацію щодо позбавлення військовослужбовців права на житло від держави. Про це, нібито, йдеться в ухваленому 16 липня законопроєкті №12377 "Про основні засади житлової політики".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

У законопроєкті, акцентують у парламенті, немає жодної норми, яка б скасовувала право військових на забезпечення житлом або дозволяла б їх виселення після завершення служби, а сам законопроєкт є початком масштабної реформи, яка покликана вирішити житлову проблему сотень тисяч українців.

Вона зазначила, що твердження про те, що "у військових забирають житло", не відповідає дійсності та є типовим прикладом або свідомої маніпуляції, або банальної неуважності до тексту закону.

"Ми пройшли відкриті й дуже масштабні публічні консультації - документ не був "чорною скринькою" чи кулуарним рішенням. Його читали, обговорювали й коментували сотні експертів, представників громад, військових і переселенців. Тому в законопроєкті немає жодної норми, яка б скасовувала право військових на забезпечення житлом або дозволяла б їх виселення після завершення служби", - заявила Шуляк.

За її словами, в ухваленому в першому читанні законопроєкті чітко передбачено, що відносини стосовно забезпечення житлом військовослужбовців та їхніх родин регулюються окремим спеціальним законом - "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". А стаття 12 прямо вказує, що особливості використання державного житлового фонду для військових можуть визначатися іншими законами України.

"Тобто механізми надання житла військовим, у тому числі службового, винесені за межі загального регулювання. Це спеціальні категорії громадян, і для них є окрема правова рамка, яка вже діє", - пояснила народна депутатка.

Як зазначила Олена Шуляк, питання житла для військових і надалі залишатиметься пріоритетом, але його врегулювання відбуватиметься у межах відповідного профільного законодавства, яке враховує специфіку військової служби та соціальних гарантій.

Новий законопроєкт №12377, ухвалений у першому читанні 16 липня, покликаний розв’язати інші масштабні виклики житлової політики - відсутність фонду соціального житла, недоступність оренди, багаторічні нерухомі квартирні черги та десятки тисяч незабезпечених ВПО та ветеранів.

"Але це лише перший крок. Після базового закону буде ухвалено ще два: про створення фонду соціального житла та про управління житловим фондом. Уперше в Україні буде реальний механізм формування великого житлового ресурсу для тих, хто його потребує - включно з добудовами довгобудів і залученням інвесторів", - зазначила парламентарка.

Олена Шуляк також нагадала, що ухвалення цього законопроєкту є одним з індикаторів програми Ukraine Facility, що передбачає надання Україні 50 млрд євро від ЄС. Якщо документ остаточно буде ухвалено до 4 кварталу цього року, держава отримає 300 млн євро вже найближчим часом.

"Ми працюємо прозоро. Ми залучали людей, проводили обговорення, реагували на пропозиції. І ми не допустимо, щоб спекуляції навколо житла військових стали приводом для зупинки надважливої реформи. Навпаки — ми рухаємося далі, щоби зробити житло доступним для всіх, хто цього потребує", - підсумувала Олена Шуляк.