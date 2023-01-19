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Шуляк: спадкоємці зможуть подати заяву на компенсацію за зруйноване житло ще до отримання права на спадщину

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Четвер 19 січня 2023 18:01
Шуляк: спадкоємці зможуть подати заяву на компенсацію за зруйноване житло ще до отримання права на спадщину Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Заява про надання компенсації за знищене війною житло може бути подана спадкоємцем власника житла ще до отримання свідоцтва про право на спадщину. У такому разі свідоцтво про право на спадщину подається додатково після його отримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк, коментуючи законопроект № 7198, який ВР має незабаром голосувати у другому читанні.

"Ми розуміємо, що серед власників зруйнованого житла є зниклі безвісті, є загиблі на окупованих територіях. Це ускладнює юридичне оформлення права на спадщину. Тому парламент пішов назустріч спадкоємцям і передбачив у законопроєкті відповідну норму", - заявила вона.

Шуляк також нагадала, що громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифікату. Ключовим показником тут буде лише сума коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.

Вона також підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарацій від росії.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.

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Олена Шуляк
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