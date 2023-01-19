Шуляк: спадкоємці зможуть подати заяву на компенсацію за зруйноване житло ще до отримання права на спадщину

Заява про надання компенсації за знищене війною житло може бути подана спадкоємцем власника житла ще до отримання свідоцтва про право на спадщину. У такому разі свідоцтво про право на спадщину подається додатково після його отримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк, коментуючи законопроект № 7198, який ВР має незабаром голосувати у другому читанні.

"Ми розуміємо, що серед власників зруйнованого житла є зниклі безвісті, є загиблі на окупованих територіях. Це ускладнює юридичне оформлення права на спадщину. Тому парламент пішов назустріч спадкоємцям і передбачив у законопроєкті відповідну норму", - заявила вона.

Шуляк також нагадала, що громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифікату. Ключовим показником тут буде лише сума коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна.

Вона також підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарацій від росії.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.