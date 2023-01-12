Шуляк: самочинне будівництво каратиметься позбавленням волі на строк до 5 років

За її словами, таку норму містить законопроект №5877 про зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення у будівельній сфері. Цей документ - логічне продовження законопроекту №5655 про містобудування.

"Незаконні споруди не просто формально порушують якісь абстрактні бюрократичні норми. Вони завдають цілком реальною шкоди людям або природі. Це - злочин, і винні в ньому мають нести покарання", - зазначила вона.

Згідно з законопроєктом, самочинне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках, яким завдано значної шкоди її законному власнику, каратиметься штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Також документом передбачений тимчасовий арешт об’єктів незаконного будівництва, який накладається на період розгляду справи до виконання постанови про адміністративне порушення. Тобто, мова про тимчасове позбавлення можливості відчуження, користування та розпорядження такими об’єктами з метою припинення правопорушення та відшкодування заподіяних збитків.

Як повідомлялося раніше, законопроект №5877 є доповненням до базового документу реформи містобудування, законопроекту №5655, прийнятого парламентом 13 грудня 2022 року. Включити його положення до самого №5655 було неможливо, оскільки зміни до Кримінального кодексу обов’язково мають проводитися окремими законами.

Нагадаємо, законопроєкт №5655 про реформу містобудування має на меті тотальну цифровізацію процесу будівництва. Така прозорість, зокрема, буде сприяти залученню іноземних коштів для післявоєнної відбудови українських міст.