Шуляк розповіла, звідки братимуть гроші на компенсації за зруйноване житло українців

"На минулому засідання парламент ухвалив законопроект № 8027, за яким в Україні створений Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Він буде наповнюватись коштами арештованих активів російських банків і підприємств", - нагадала вона.

За словами Шуляк, у фонді вже формуються перші гроші і вже з 2022 року їх можна буде використовувати на компенсації людям за зруйноване житло.

Так, на 2022 у фонді у межах бюджету закладено на ці цілі 19 млрд грн, а на 2023 рік - 35 млрд грн, повідомила представниця "Слуги народу".

"Маючи ці кошти на руках можна розпочинати компенсації, не чекаючи репарації від РФ. Люди, які не мають домівок, бо Росія їх зруйнувала, отримуватимуть цільові кошти у вигляді сертифікатів, які можна буде обміняти на житлові площі. Ми не обмежуватимемо наших громадян - вони будуть вільні самі обирати населений пункт, де буде розташовано житло", - підсумувала політик.