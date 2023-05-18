Шуляк розповіла про зміни законодавства, які спрямовані навести лад у сфері паркування

Ініційований представниками фракції "Слуга народу" законопроект №9233 створить умови для конкуренції у сфері паркування та дозволить прибрати корупційну складову при обранні операторів паркувальних майданчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"У чинному законі "Про благоустрій населених пунктів» повноваження місцевої влади у сфері паркування виписані надто загально. Це призвело до відсутності будь-якої конкуренції на цьому ринку, корупційних ризиків у процесі обрання операторів паркувальних майданчиків та низької якості послуг. Ми хочемо внести низку змін до закону, щоб навести лад у цій сфері", - пояснила Шуляк.

За її словами, прозорість ринку паркувальних послуг можна забезпечити через запровадження електронних аукціонів з обрання операторів паркувальних майданчиків.

"Ми передбачили, що такі аукціони проводитимуть в електронній торговій системі (ЕТС). Протокол про проведення електронного аукціону та договір, який укладуть за його результатами, мають публікувати в ЕТС. Також за результатами аукціону визначать розмір річної плати за облаштування майданчика для паркування", - зазначила голова профільного комітету.

Вона запевнила, що така система обрання оператора майданчика для паркування дозволить зробити цей процес прозорим, конкурентним та позбавить його корупційної складової.