Шуляк розповіла про цифрову екосистему, яка дозволить громадянам брати участь у відбудові

За її словами, з червня цього року DREAM вже працює в тестовому режимі - зараз в ній зібрано вже понад 6 тис. проєктів, внесених представниками громад, регіонів, центральних органів влади.

Саме через DREAM, пояснила Шуляк, здійснювалося подання проєктів для фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. 310 проектів, поданих ОМС, отримали фінансування - це школи, лікарні, багатоквартирні будинки, житлово-комунальна інфраструктура в постраждалих громадах по всій країні.

"DREAM переводить у цифровий формат усі необхідні управлінські інструменти. Для ініціаторів проєктів (громад, регіонів) тут є можливості фіксації збитків та підрахунку потреб, проведення громадських слухань, розвитку проєкту, пошуку фінансування, проведення закупівель (через інтегровану з DREAM систему Prozorro), імплементації проєкту, ведення та подання звітності по ньому. Більше того, функціональність DREAM постійно оновлюється", - зазначила нардеп.

Уже невдовзі, повідомила вона, в DREAM запрацює прототип персонального кабінету донора та модуля аналітики. Зараз, пояснює Шуляк, у системі знаходяться сотні донорів і завдяки цій опції вони зможуть моніторити увесь цикл реалізації проєкту. Система допоможе уникнути дублювання фінансування та водночас зробить зручним співфінансування проєкту з різних джерел.

"Також розробляється методологія пріоритезації проектів, передбачені інвестиційні профайли громад. У тестовому режимі розпочне роботу "єдине вікно" інформування громад та організацій про можливості фінансування, бюджетні, кредитні програми, гранти тощо", - зазначила вона.

Крім цього, у DREAM передбачений так званий модуль електронної демократії - щоб участь у розробці планів відновлення та проєктних ідей могли брати звичайні громадяни.

Інші цифрові платформи, що братимуть безпосередню участь у відбудові - єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та геоінформаційна система відновлення та розвитку регіонів (ГІС), будуть взаємопов‘язаними з DREAM, адже всі вони є складниками єдиної архітектури відновлення.

"Сучасні та зручні цифрові інструменти для управління, моніторингу, експертизи, широких можливостей для участі громадян - це те, що забезпечить максимально прозору та успішну відбудову", - підсумувала Шуляк.