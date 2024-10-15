Шуляк розповіла, скільки проектів внесли в цифрову екосистему DREAM громади

Станом на сьогодні у систему DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), яка є екосистемою цифрового відновлення для підзвітного управління, заведено майже 8 тисяч проєктів і 54% з них вже виконуються.

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, у системі наразі зареєстровано 7949 проєктів на загальну суму 497 млрд гривень і 4318 проєктів, тобто 54% з них вже виконуються. При цьому, загальний орієнтований бюджет на них оцінюється у 496 млрд гривень, але сума наявного фінансування складає 93,4 млрд гривень.

"Ці суми красномовно свідчать про ефективність цифрових рішень для підзвітного відновлення - майже чверть заявлених громадами проєктів вже знайшли зовнішнє фінансування. І це лише за близько року роботи у тестовому режимі", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що у порівнянні з серпнем кількість проєктів, які ініціюються громадами та виконуються, зросла майже на 5%. Найбільшу кількість проєктів ініціювали на Київщині - 1488 проєктів. На другому місці Харківщина - 778 проєктів. На третьому місці Кіровоградська область - 457 проєктів. Далі йдуть Миколаївська область - 453 проєкти і Дніпропетровська область - 450 проєктів.

"Якщо громаді потрібно щось відновити чи збудувати, вони заходять в DREAM, реєструють свій інвестиційний профіль, виходячи зі своїх потреб. Щоб було чітко видно будь-якому інвестору чи партнеру, що ця громада вже має цю стратегію, проєкти, які там плануються до імплементації, відповідають власне цій стратегії", - пояснила Шуляк.

За її словами, найважливішим елементом цього профілю є власне самі проекти. Цикл підготовки проекту та його презентація будь-якому міжнародному партнеру повинні повністю відповідати практикам міжнародних фінансових організацій. Через DREAM можна завантажити свій проект і система сама підкаже джерела фінансування, по яким цей проект підходить

Парламентарка також підкреслила, що використання DREAM допоки добровільне, але у рамковому законопроєкті “Про основні засади відновлення”, щодо якого нещодавно закінчилися масштабні публічні консультації, прописано пункт щодо обов’язковості використання системи для об’єктів, що відновлюються за кошти держбюджету або на замовлення держави, місцевого самоврядування, підприємств державної та комунальної власності.

Обов'язковим до системи DREAM є внесення інформації про об’єкти, замовниками поточного ремонту або будівництво яких є державні органи, ОМС державні/комунальні підприємства, установи або організації, суб'єкти з понад 50% вирішальною часткою у статутному капіталі держави. Крім цього, до системи потрібно вносити інформацію про об‘єкти, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, а також щодо придбання товарів, послуг, які фінансуватимуться за рахунок держбюджету.