Шуляк розповіла, скільки культурних пам’яток вже зруйнували росіяни в Україні

За її словами, 19 млрд доларів - далеко не фінальна цифра, оскільки руйнування історичних пам‘яток внаслідок збройної агресії рф, на жаль, триває.

Зокрема, за даними МКІП, за період з 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024 року РФ зруйнувала або пошкодила 902 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення - 124, місцевого значення - 708, щойно виявлених - 70. Зокрема, пам’ятки архітектури складають 285 об’єктів, архітектури та містобудування - 269, історії - 213, архітектури, історії - 33.

Шуляк підкреслила, що всі пошкоджені і зруйновані об'єкти культурної спадщини наразі вносять в РПЗМ так само, як і об‘єкти житлової інфраструктури. Тому незабаром можна буде більш детально проаналізувати перші цифри і прорахувати кроки, необхідні для відновлення цього надважливого для України фонду.

"У нас попереду величезна робота з планування відновлення знищеної культурної спадщини. Втім вона стосуватиметься не лише безпосередньо відновлення, а і загалом зміни підходів до цього, підходів до реставрації об'єктів історичного надбання. Парламент готовий над цим працювати, щоб ці зміни відбулися, оскільки вона так само на часі, як і наша перемога", - зауважила нардеп.

Вона також додала, що охорона об‘єктів культурної спадщини - один з тих чинників, які українські громади повинні обов‘язково враховувати при складанні програм комплексного відновлення (ПКВ). Дані по таким об‘єктам будуть обов‘язково аналізуватись так само ретельно, як і економічні, демографічні і екологічні чинники.

"Програми комплексного відновлення - стратегічні документи, у яких громади викладають свої плани відбудови на середньострокову перспективу. Вони створюються з урахуванням усіх факторів, викликів та потреб, які можуть грати важливу роль для їхнього розвитку у майбутньому. Всі програми напрацьовуються на період до 2027 року. Тож ми обов'язково просимо громади приділяти увагу питанням, які стосуються охорони культурної спадщини, оскільки без її збереження у нас не буде майбутнього", - підкреслила Шуляк.

Вона нагадала - на початку цього року у Верховній раді створили спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об'єктів культурної спадщини. Її завдання - напрацювати законодавчі зміни, які допоможуть розв'язати проблему довільного знищення пам'яток, яка хоча й загострилася внаслідок російської збройної агресії, але не є новою для України внаслідок дій забудовників і сумнівних рішень місцевих рад.

До робочої групи увійшли члени парламентського комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також комітету гуманітарної та інформаційної політики. Крім того, до її роботи залучать народних депутатів, представників апарату Верховної ради, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), МКІП, Офісу президента, центральних і місцевих органів влади, а також профільні асоціації, науковців й експертів у сфері культурної спадщини.

"Наразі ми працюємо над тим, щоб розробити зміни до законодавства щодо охорони культурної спадщини. Воно повинно не просто працювати, а бути сучасним і відповідати, тим реаліям, в яких сьогодні живе Україна", - пояснила Шуляк.

Вона також зазначила, що в Україні на фінальній стадії зараз розробка інформаційно - комунікаційної системи, яка стане незабаром електронним Реєстром нерухомих пам‘яток України. Після того, як систему остаточно презентують, облдержадміністраціям потрібно буде завершити роботу з її наповнення - внести і самі пам‘ятки, і облікові дані по кожній з них, і перевірити всю документацію. Наразі в Україні їх близько 140 тис., а внесено трохи понад 100 тис.

Реєстр нерухомих пам‘яток стане частиною екосистеми електронного містобудівного кадастру поряд з реєстром адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад, реєстром містобудівної документації, реєстром всіх будівель і споруд на території України та реєстром адрес.

Крім цього, Реєстр нерухомих пам‘яток буде синхронізований з Єдиною державною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ).