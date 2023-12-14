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Шуляк розповіла, скільки депутатів від "Слуги народу" задіяні у обороні країни

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Серед представлених політичною силою "Слуга народу" депутатів всіх рівнів щонайменше 355 - це депутати-військові та 131 військовий медик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії “Слуга народу” Олену Шуляк.

За її словами, загалом, станом на 2023-й рік партія налічує 161 працюючий партійний офіс. Шуляк зазначила, що нині політична сила, окрім депутатів парламенту від СН, об’єднує:

  • ⁠6305 місцевих депутатів;
  • 11 голів обласних рад;
  • 219 голів громад;
  • ⁠88 секретарів міських рад;
  • 976 старост.

Нардеп пояснила - першочерговим завданням для всіх без виключення українців сьогодні є перемога. Тож над цим зараз в режимі 24/7 працюють і президент, і дипломати, і вся команда "Слуг народу", серед який багато і депутатів, які сьогодні боронять Україну зі зброєю в руках.

"Заради перемоги ми невпинно посилюємо сектор безпеки і оборони, заради цього ми добиваємося постачання танків, далекобійних ракет, винищувачів - і союзники йдуть нам назустріч. Тому кожен без винятку у нашій команді повинен робити все, що наближає країну до перемоги і звітуватися щодо своїх дій", - зазначила нардеп.

Також вона анонсувала чергове засідання політичної ради партії, на якому буде ухвалено рішення про передачу зекономлених партією в 2022 році коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 14 грудня під час чергового з’їзду політичної партії “Слуга народу” члени політичної сили продовжили повноваження Олени Шуляк, яка з листопада 2021-го року обіймала голови партії. Повноваження Шуляк продовжили на 2 наступні роки.

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Олена ШулякСлуга народа